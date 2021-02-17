РИАМО - 17 фев. Компанию «ГеоЗапас» включили в реестр недобросовестных поставщиков, так как она нарушила условия контракта на разработку проекта по обоснованию санитарно-защитной зоны кладбищ на территории городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Согласно представленным сведениям, МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» заключило с фирмой контракт на оказание комплекса услуг по разработке данного проекта. В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России выслушало доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении сведений, и изучило представленные доказательства. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ГеоЗапас» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.