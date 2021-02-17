РИАМО - 17 фев. На нескольких улицах в Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Восточном округах столицы временно изменится схема движения транспорта, это связано с проведением инженерных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По 25 апреля ограничения введены на участке Проектируемого проезда №1432 от Аминьевского шоссе до Нежинской улицы», - говорится в сообщении.

Также поменяли схему движения на участках дублера Ломоносовского проспекта. От дома 34 до дома 36А по дублеру будет перекрыта одна полоса до 10 июля, в районе дома 36А - до 15 мая, от дома 36А до дома 38 - с 16 мая по 10 июля.

Также одну полосу перекроют до 26 марта на участках Новоостаповской улицы.

В боковом проезде Алтуфьевского шоссе в районе пересечения с Нововладыкинским проездом и на участке дороги от дома 5, корпуса 1, до дома 1, корпуса 1 рабочие займут одну полосу, а движение транспорта организуют с перепуском на встречную полосу. Аналогичные изменения действуют до 25 апреля на участке Сигнального проезда.

«Схема движения транспорта изменится на улице Буракова от дома 8, строения 10 до дома 12, строения 6», - добавляется в материале.

Еще ограничение движения транспорта по двум полосам введено на Боровском шоссе, оно будет действовать по 15 октября.

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