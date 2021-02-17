РИАМО - 17 фев. Полицейские совместно с региональным оператором «РТ-Инвест» выявили финансовые махинации при оплате коммунальных услуг в управляющей компании «Идеальный дом» в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

«С мая 2020 года управляющая компания присвоила в общей сложности 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», - говорится в сообщении.

От действия мошенников пострадали более 2,5 тысяч человек из 16 домов. Все они регулярно перечисляли оплату по квитанциям. Компания должна была переводить деньги на счета Сергиево-Посадскому региональному оператору. Договор об этом заключили в сентябре 2019 года.

Следователи выяснили, что офис компании занимает одну комнату в подвале нежилого здания. На месте работает всего один сотрудник. Он признал задолженность, пояснив, что данный вопрос не входит в его компетенцию и права принимать какие-либо решения он не имеет.

Согласно юридическому адресу, УК «Идеальный дом» зарегистрирована в Оренбурге. Именно там находятся центральный офис и руководство компании.