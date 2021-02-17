РИАМО - 17 фев. На февральских и мартовских праздниках между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Так, 21 февраля поезд из Санкт-Петербурга отправится в 21:55, состав из Москвы – в 21:50. 19, 21 и 24 февраля, 8 марта в 22:11 будет отправляться дополнительный поезд из Санкт-Петербурга. 19 и 20 февраля поезд из столицы будет отправляться в 22:07, 5 марта – в 21:24. Кроме того, назначены дополнительные поезда из Москвы 20 февраля в 23:10 и 24 февраля в 22:15, из Санкт-Петербурга – 24 февраля в 01:05.

«Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД», – говорится в сообщении.

В поездах обеспечивают противоэпидемические меры. Все поезда обрабатывают обеззараживающими средствами, вагоны убирают с помощью дезинфицирующих средств. В современных вагонах есть установки с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми лампами.

Пассажирам рекомендуется использовать маски и перчатки в течение всей поездки. В скоростных поездах, время в пути в которых не превышает 5 часов, маски нужно носить все время обязательно.