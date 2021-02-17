РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Схему движения в поселке Нахабино подмосковного Красногорска временно изменят с 18 по 24 февраля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пресс-служба администрации Красногорска информирует жителей о том, что в связи с производством земляных работ в Торфяном переулке (в поселке Нахабино - ред.) вводится временная схема дорожного движения», - говорится в сообщении.

Новую схему введут с 18 февраля. Работы по устранению прорыва на водопроводе проводит ООО «Эквод». Ремонт планируется завершить до 24 февраля.

«Для удобства автомобилисты могут выбрать альтернативные пути объезда через улицу Лесную», - заключается в материале.