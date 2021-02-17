РИАМО - 17 фев. В Шатуре задержали двоих мужчин, которых подозревают в нападении и избиении знакомого битой и сковородой, пострадавший скончался от полученных травм, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

В настоящее время уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 13 февраля. После совместного распития спиртного между обвиняемыми и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли знакомому удары битой и сковородой по голове и телу. От травм мужчина скончался на месте.

Злоумышленники скрылись с места преступления, но вскоре были задержаны.

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