РИАМО - 17 фев. В столичном районе Перово построили храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Его открыли по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 44. На сегодняшний день на востоке столицы по программе возведения православных храмов выделено 14 земельных участков. Еще один сейчас находится в стадии проработки.

«Храмовый комплекс начал строиться в 2018 году. Благодаря поддержке крупного благотворителя строительство было завершено в намеченные сроки. Комплекс представляет собой одно здание, в котором гармонично объединяются храм на 500 прихожан и приходские помещения», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На востоке города в эксплуатацию введено 11 храмов, еще 7 строят и 2 — проектируют. Программа возведения православных храмов реализуется на пожертвования. Для сбора средств был создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов столицы.

В марте 2021 года в столичном районе Северное Бутово планируют начать строительство храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского.