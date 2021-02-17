РИАМО - 17 фев. Подмосковье получит свыше 1,7 миллиарда рублей для медицинских учреждений, всего в регионы направлено более 25,4 миллиарда рублей на допфинансирование поликлиник и больниц, которые работают по ОМС, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В Подмосковье число новых заражений снижается, хорошо организован процесс вакцинации, однако за сутки выявляется около 700 человек, заболевших коронавирусом, – это достаточно большая нагрузка на медоборудование, медиков», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что поддержка федеральных властей дает дополнительную уверенность в том, что жители смогут получить качественную помощь в больницах и поликлиниках, если переносят болезнь в легкой форме.

Деньги были выделены из резервного фонда правительства РФ.

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