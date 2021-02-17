РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Сотрудникам Подольского теруправления (ТУ) ГКУ МО «Мособлпожспас» врачи рассказали о преимуществах вакцинации от Covid-19, говорится в сообщении ведомства.

В среду в Подольском теруправлении ГКУ МО «Мособлпожспас» по приглашению начальника ТУ Александра Землянского побывали представители Подольской городской поликлиники №1. Главный врач учреждения здравоохранения Наталья Архипова и главная медсестра Арина Ершова рассказали о преимуществах вакцинации от Covid-19.

«Диалог в зале совещаний между работниками аппарата ТУ и медработниками длился около получаса, в течение которых принимающая сторона задала множество вопросов о безопасности вакцины, эффективности вакцинации и возможных последствиях. Главврач терпеливо все выслушала и доходчиво разъяснила необходимость и безопасность вакцинации», - говорится в сообщении.

Прививку от коронавируса можно сделать в пунктах вакцинации при учреждениях здравоохранения. В том числе в Подольской районной больнице по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00; Подольской взрослой поликлинике №1 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00; Подольской городской больнице №3 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00; Климовской городской больнице №2 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00; сельской амбулатории поселка Быково по будням с 8:00 до 14:00; Подольской городской больнице №2 по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 15:00.

Также можно привиться в мобильных пунктах вакцинации в гипермаркете «Глобус» (микрорайон Климовск) по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00; в торговом центре «Остров сокровищ» в будние и выходные дни с 13:00 до 18:00, в торговом центре «Галерея» в будние дни с 14:00 до 19:30, в выходные дни с 14:00 до 18:00; в торговом центре «Капитолий» в будние дни и в субботу с 12:00 до 19.00; в Многофункциональном центре в Подольске на улице Кирова, 39, в будние дни и в субботу с 11:00 до 17:00; в помещении Общественной палаты в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 16:00.

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17 ФЕВРАЛЯ

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