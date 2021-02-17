РИАМО - 17 фев. Прокурор Московской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации городского округа Лосино-Петровский и шести соучастников, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они обвиняются в мошенничестве, легализации денежных средств, получении и дачи взятки, а также превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Экс-глава получал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений на проведение ярмарок и торговли, а также похитил деньги, поступившие от предпринимателей на благотворительные цели и бюджетные средства, выделенные для реализации госпрограмм в различных сферах.

Всего с 2016 по 2019 годы соучастники похитили и легализовали более 115 миллионов рублей бюджетных средств. Уголовное дело направлено в Щелковский горсуд для рассмотрения по существу.