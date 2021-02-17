РИАМО - 17 фев. Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении иска Александра Добровинского об отмене решения о лишении статуса адвоката, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Иск был подан к Адвокатской палате Москвы.
«Хамовническим районным судом города Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований», – говорится в сообщении.
Добровинский нарушил статью кодекса профессиональной этики и подорвал к себе доверие. По решению суда он был лишен статуса адвоката на два года. Данное решение приняли по результатам рассмотрения поведения адвоката в ходе расследования и суда по делу в отношении актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП.
Адвокатского статуса на один год лишен и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
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