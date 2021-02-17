РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 фев. В Котельниках мужчина остался жив после огнестрельного ранения в голову, он находится в больнице, его прооперировали, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

В городском округе Котельники мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Инцидент произошел 15 февраля.

«Состояние стабильно тяжелое, мужчину прооперировали. Пациент находится в Люберецкой областной больнице», - сказал собеседник агентства.

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