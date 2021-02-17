РИАМО - 17 фев. Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов отчитается о деятельности органов внутренних дел за прошлый год в Мосгордуме в марте, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«На следующем заседании Мосгордумы в марте будет заслушан отчет начальника Главного управления МВД РФ по городу Москве Олега Баранова о деятельности органов внутренних дел за 2020 год. Все вопросы, которые интересовали депутатов, были направлены в письменном виде», - сказал Шапошников.

Он добавил, что у представителей всех фракций и объединений городского парламента будет возможность задать на заседании по три вопроса.

Баранов руководит ГУ МВД РФ по Москве с 2016 года.