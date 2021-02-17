РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Во Дворце культуры «Балашиха» в канун Дня защитника Отечества военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил поздравил глава Балашихи Сергей Юров и вручил почетные грамоты за высокие достижения в профессиональной деятельности, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Конечно, для Балашихи День защитника Отечества – это особенный праздник. Ведь на территории нашего города расположено большое количество воинских частей и формирований – легендарная Первая армия противовоздушной и противоракетной обороны, дивизия имени Дзержинского, Центр специального назначения ФСБ России, академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ряд других воинских формирований. Сегодня особые слова благодарности хочется сказать нашим военнослужащим и ветеранам, которые активно принимают участие в жизни нашего города», – сказал Юров.

В предстоящий праздник он пожелал всем присутствующим счастья, здоровья, любви и уюта.

К поздравлениям присоединились депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев, Тарас Ефимов и Николай Черкасов.

По словам Фомичева, для нашей Родины 23 февраля – это праздник победы, праздник, когда вспоминают героический путь Красной армии, советской и российской армии. Праздник доблести и чести, славы.

«Это день, когда мы можем сказать огромное спасибо нашим Вооруженным силам. Мы всегда помним подвиг того поколения, которое победило фашизм. Того поколения, которое восстановило нашу страну. Наша задача теперь – сделать так, чтобы в нашем государстве были мир и порядок, и во всем мире никогда не было больше войны», – отметил Фомичев.

Он также вручил сотрудникам вооруженных сил благодарственные письма Мособлдумы за добросовестный труд.

Торжественную часть продолжил праздничный концерт. На сцене большого зала Дворца культуры «Балашиха» выступили артисты Московского Губернского театра под аккомпанемент губернаторского оркестра.