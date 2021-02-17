РИАМО - 17 фев. В Подмосковье согласовали проект организации особо охраняемой природной территории – памятника природы «Курочкино болото», который расположен в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Площадь особо охраняемой природной территории составит 57 гектаров.

«На территории будущей ООПТ отмечено удивительное видовое разнообразие для такой небольшой территории. При обследовании здесь отмечено обитание 56 видов позвоночных животных, относящихся к 14 отрядам четырех классов», – отметил зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что на текущий момент «Курочкино болото» испытывает сильный антропогенный прессинг. В связи с этим заповедному месту и хотят придать охранный статус.

Виды животных и растений, которые установили в границах проектируемой территории, занесены в Красную книгу региона. Так, здесь растут неккера перистая, шейхцерия болотная, подлесник европейский, а также обитают трехпалый дятел, прыткая ящерица, черный коршун, кедровка.

В настоящее время территория терпит наибольший ущерб от стихийного отдыха туристов, сборщиков клюквы, декоративных и лекарственных растений. Здесь также предпринимали попытки организации масштабной стройки.

Из-за этого Минэкологии региона планирует установку жесткого режима охраны на территории памятника природы. Способствовать его сохранности будет организованная охранная территория. Ее организация планируется министерством после того, как границы ООПТ будут утверждены.