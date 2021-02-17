РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. По обращениям жителей в городском округе Люберцы за 2020 год проверили состояние атмосферного воздуха более чем на 20 точках, говорится в сообщении управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

«Мобильной лабораторией по контролю состояния атмосферного воздуха на протяжении года было осуществлено более 10 выездов на 22 адреса точек отбора по всей территории городского округа Люберцы. Все точки отбора были выбраны на основании обращений жителей на неприятные запахи по указанным ими адресам», - говорится в сообщении.

Результаты оперативно обрабатываются аккредитованной лабораторией Мособлэкомониторинга и направляются в Минэкологии региона.