РИАМО - 17 фев. По результатам измерений толщины льда на 62 подмосковных водоемах, которые провели во вторник, опасность вызывают объекты в 17 городских округах, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспас».

«По результатам измерений толщина льда варьируется от 0 до 60 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет около 30 сантиметров. Опасность вызывает 24 места на водоемах в 17 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 сантиметров», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали избегать водоемы, среди которых река Лопасня в Чехове, река Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, река Коломенка в Коломне, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Клязьма в Орехово-Зуеве, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Нерская, озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске. Также стоит воздержаться от посещения Шатурской группы озер в Рошале и Егорьевской группы озер в Егорьевске.

Мониторинг толщины льда проводили поисково-спасательных подразделения «Мособлпожспас» вместе с работниками Государственной инспекции по маломерным судам региона и инспекторами Государственного пожарного надзора области.