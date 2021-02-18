РИАМО – 18 фев. Страховой Дом ВСК занял первое место в рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли «Финансы, страхование, аудит», результаты ежегодного рейтинга за 2020 год представила крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Более 31,5 тысячи соискателей голосовали по каждой из 18 отраслей за самых лучших работодателей. Участники выбирали компании, в которых хотели бы работать и строить карьеру. Страховой Дом ВСК стал приоритетом у большинства пользователей hh.ru, рассматривающих развитие своей карьеры в отрасли «Финансы, страхование, аудит». Всего до финала в данной номинации после трех отборочных этапов дошла только 21 компания», — говорится в сообщении.

Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года. В 2020 году 957 компаний подали заявки на участие, но только 501 прошла три этапа отбора и достигла финала. В результате количество финалистов превысило в два раза прошлогодние показатели.

По итогам общенационального рейтинга крупнейших работодателей с численностью сотрудников более 5 тысяч человек без учета профессиональной специфики Страховой Дом ВСК занял 22 место. Это лучшая позиция среди крупнейших специализированных страховых компаний России, дошедших до финала. Всего 75 участников рынка составили конкуренцию ВСК в сегменте «крупнейшие работодатели».

«Мы приветствовали желание Страхового Дома ВСК впервые принять участие в рейтинге и пройти все три отборочных этапа. В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей», — отметила директор бренд-центра hh.ru, идеолог рейтинга работодателей России Нина Осовицкая.

Она поздравила Страховой Дом ВСК с дебютом и с первым местом рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли «Финансы, страхование, аудит».

«Мы с большим вниманием подходим к развитию наших сотрудников и придаем особое значение возможности двигаться по карьерной лестнице внутри компании. ВСК на протяжении почти 30 лет постоянно инвестирует в обучение и повышение компетенций коллектива. Сотрудники, профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов, записанных в нашей стратегии», — добавил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.