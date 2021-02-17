РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 фев. В Котельниковской средней школе №2 провели День памяти, посвященный 32-летию со дня вывода советских войск с территории Афганистана, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В торжественном мероприятии принял участие председатель совета ветеранов города, воин-интернационалист Михаил Набокин. Он выступил перед учениками 7-х классов и поделился с ребятами историями той войны, рассказами о своих товарищах, которые живы, и о тех, кто не вернулся домой. Также на мероприятии присутствовали члены отряда «Юнармия». Ребята рассказали о боевом пути своих земляков. У каждого, кто сражался в войне, остался в памяти свой Афганистан.

«Память воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга, участники мероприятия почтили минутой молчания. Надеемся, что эта встреча надолго останется в памяти юного поколения», - говорится в сообщени.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганская кампания для советского народа длилась 10 лет. Для наших военных она началась 25 декабря 1979 года. Более 15 тысяч советских солдат погибли в Афганистане. Наибольшие потери понесла именно советская армия.