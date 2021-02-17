РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Людмила Хачатрян стала лауреатом I степени Международного музыкального конкурса «Зимняя фантазия», который проходил в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Девочка выступала в номинации «Общее фортепиано соло», возрастная группа: 3-4 годы обучения», - говорится в сообщении.

Занимается Хачатрян у преподавателя по классу фортепиано Амины Алиевой.