РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 фев. Образцовый детский коллектив «Оркестр народных инструментов «Жаворонок» ДШИ имени В.К. Андреева из Котельников стал лауреатом III степени IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Русская палитра», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Организатором конкурса выступила ДШИ имени М. Балакирева города Москвы. Целью конкурса является сохранение и совершенствование традиций исполнительства на русских народных инструментах, а также приобщение детей и молодежи к лучшим образцам народной и классической музыки.

«От всей души поздравляем коллектив и его художественного руководителя и дирижера оркестра - Веру Говердовскую», - говорится в сообщени.