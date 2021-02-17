РИАМО - 17 фев. С 1 по 15 февраля государственные лесные инспекторы комитета лесного хозяйства Московской области рассмотрели 150 административных дел по нарушениям лесного законодательства в регионе, штрафы выписаны на 2,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного комитета.

«По данным делам вынесено 136 постановлений о назначении административного наказания на сумму более 2,6 миллиона рублей, к ответственности привлечено 136 как физических, так и юридических лиц», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что по итогам двух недель чаще всего нарушались правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Наибольшее количество протоколов о нарушениях лесного законодательства составили на территории Бородинского – 29, Наро-Фоминского – 20, Виноградовского – 17, Подольского и Московского учебно-опытного – по 16 и Ступинского – 11 лесничеств.

Нарушения выявили в рамках проведения федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории региона. Лица, которые нарушают правила пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственности в зависимости от последствий нарушений и их характера.