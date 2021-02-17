РИАМО - 17 фев. Полицейские из Истры задержали 21-летнего москвича, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, оперативники изъяли 990 граммов мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него (подозреваемого - ред.) электронные весы, предметы для фасовки и сверток с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, вид наркотика помогло установить химическое исследование. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Задержали злоумышленника в одном из местных СНТ. Молодого человека заключили под стражу.