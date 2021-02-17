РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. В Королеве горит частный дом, пожару присвоили повышенный ранг, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 Королева Мария Потатуева.

На улице Театральной, 4А, на границе с поселком Загорянский полностью сгорела деревянная постройка. С нее огонь перекинулся на трехэтажный частный дом.

«Горит кровля, частично 3-й этаж. Погибших, травмированных нет. Ввиду отсутствия централизованного водоснабжения начальник караула объявил повышенный ранг пожара, прибыли машины из Ивантеевки, Пушкина, Мытищ», - сказала Потатуева.