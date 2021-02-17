донорРИАМО - 17 фев. В прошлом году донорами крови и ее компонентов в Подмосковье стали более 47 тысяч человек, учреждения службы крови региона заготовили свыше 64 тонн донорской крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранении Московской области.

«Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний к донорству. На Московской областной станции переливания крови мы ежедневно принимаем наших дорогих доноров для сдачи крови и ее компонентов», - сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Она добавила, что в регионе регулярно проходят выездные дни донора. Эти мероприятия проводят в различных организациях, образовательных учреждениях и на предприятиях.

Традиционный донорский марафон состоялся в доме правительства Московской области в Красногорске с 15 по 17 февраля. Донорами стали 157 человек, заготовлено более 70 литров крови. Сотрудники министерств и ведомств региона ежегодно поддерживают донорское движение и сдают кровь для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

Для удобства жителей Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 на улице Металлургов, в доме 37А в Москве. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (495) 305-77-00.