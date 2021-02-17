РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. Всероссийская детская гонка «Лыжня здоровья» на призы шестикратного чемпиона Паралимпийских игр Сергея Шилова пройдет 19 февраля на территории УСК «Подмосковье» в Щелкове, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В соревнованиях участвуют дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет. В числе участников будут юные спортсмены с инвалидностью», – говорится в сообщении.

Дистанции, в зависимости от возраста, составляют от 300 до 1500 метров. Бег на лыжах проводится классическим ходом. Регистрация участников начнется в 10:00, сам забег – в 11:00.

Гонка «Лыжня здоровья» проводится в 11 населенных пунктах России, забеги будут проходить до середины апреля.