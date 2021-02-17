РИАМО - 17 фев. Из-за отсутствия данных о прохождении теста на коронавирус у москвичей, вернувшихся из-за границы, их оштрафовали на 10,7 миллиона рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

С 1 августа 2020 года рассмотрено около 160 тысяч анкет граждан, вернувшихся из-за рубежа. Пройти тест можно не только в пунктах тестирования в аэропортах и коммерческих лабораториях, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках.

«4,5% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования в ЕПГУ (на единый портал госуслуг - ред.) в течение трех дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», - говорится в сообщении.

За это нарушение предусматривается штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если оно повлечет вред здоровью других людей, то заплатить придется от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Административные дела в отношении 1962 человек направили в районные суды. 909 человек оштрафовали на 10,764 миллиона рублей.

В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Прививку сделали свыше 555 тысяч человек. Еще 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие 2 недели.

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Текстовая трансляция

17 ФЕВРАЛЯ

- Из-за отсутствия данных о прохождении теста на коронавирус у москвичей, вернувшихся из-за границы, их оштрафовали на 10,7 миллиона рублей. За это нарушение предусматривается штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если оно повлечет вред здоровью других людей, то заплатить придется от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 828 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 470 больных. В Москве - 1282.

- Более 555 тыс человек привились от коронавируса в Москве. Еще 60 тысяч человек записаны на вакцинацию от Covid-19 на ближайшие 14 дней.

- Более 13 тыс москвичей стали донорами плазмы крови для больных Covid‑19. Переливание плазмы является потенциально эффективным методом лечения коронавирусной инфекции.

- Почти 500 тыс исследований провели в столичных КТ‑центрах с начала пандемии коронавируса.Сейчас в мегаполисе работают 33 амбулаторных КТ-центра.