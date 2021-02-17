РИАМО - 17 фев. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, тяжелее всего ситуация обстоит на центральных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Зубовском бульваре, Краснопресненской набережной, 3-ей Красногвардейской и Большой Филевской улицах, Шелепихинском шоссе.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением возникли на севере, востоке и юго-востоке города.

К 21:00 загруженность на дорогах снизится до 6 баллов, к 22:00 – до 4 баллов.

С утра в регионе идет снегопад.

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