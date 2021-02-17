РИАМО - 17 фев. Анонимы сообщили о заложенных взрывных устройствах в двух банках, одном торговом центре и одном офисе организации в городском округе Люберцы, сообщает ТАСС.

«Проверяются сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в отделениях Альфа Банка и Почта Банка в Люберцах», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Он добавил, что специалисты еще проверяют ТЦ «Подосинки» и офис компании «ПожСоюз».

16 февраля из-за информации о минировании в Люберцах эвакуировали Таможенную академию, университет на Комсомольском проспекте, корпус 5 жилого дома №9 на улице Кирова и все отделения Сбербанка.​