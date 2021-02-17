РИАМО - 17 фев. Специалисты устранили сбой в электроснабжении трех станций МЦД-2, валидаторы и турникеты на этих станциях снова работают в штатном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦППК.

Днем в среду из-за повреждения кабеля в турникетных вестибюлях на остановочных пунктах Битца, Бутово и Рижская МЦД-2 произошло отключение электроэнергии. Из-за сбоя на станциях не работали валидаторы, пассажиров свободно пускали на платформы.

«На станциях Бутово, Битца и Рижская восстановлена подача электроэнергии. Все валидирующие устройства работают в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пассажиров, которые уже начали поездку от этих станций, проведут через турникеты на станциях назначения в ручном режиме.