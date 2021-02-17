РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В воскресной школе для взрослых при Воскресенском храме Подольска стартовал курс по основам риторики, присоединиться могут все желающие, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресной школе для взрослых при Воскресенском храме Подольска волонтер движения «Милосердие - Подольск» Александр Свирин начал занятия по курсу «Основы риторики». В заключение вводного занятия духовник воскресной школы священник Роман Федоровичев ответил на возникшие духовные вопросы и поддержал живую дискуссию.

«Слушатели узнали об истории возникновения дисциплины, изучающей искусство красноречия, о важности умения строить диалог, точно выражать свои мысли и грамотно аргументировать свою позицию. Эти навыки способствуют лучшему взаимопониманию между людьми, сохранению мира, повышению культурного уровня человека. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашим встречам!» - говорится в сообщении.

Курс «Основы риторики» рассчитан на 3,5 месяца и предполагает теоретические и практические уроки. Занятия будут проходить по воскресениям в здании воскресной школы. Начало в 12:00 после беседы с отцом Романом.