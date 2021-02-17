РИАМО - 17 фев. В 2020 году при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья 100 компаниям удалось заключить экспортные контракты, из них 22 смогли вывести свою продукцию на зарубежные рынки впервые, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Областной фонд поддержки ВЭД в прошлом году по всем ключевым параметрам превысил плановые показатели. По количеству оказанных услуг превышение составило 2,6%, по выведенным на экспорт предприятиям – 27%. За счет нескольких крупных контрактов фонд значительно превысил планы по объему поддержанного экспорта – более чем на 141%», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Суммарный объем поддержанного фондом экспорта составил порядка 62,5 миллионов долларов. Общее число предприятий, которые воспользовались услугами фонда, составляет 513. География экспорта – 45 стран.

Зиновьева отметила, что в год, когда мир столкнулся с Covid-19, предприятия региона при содействии фонда сориентировались и организовали экспорт антиковидной продукции, среди которой медицинские маски и антисептики.

Он добавила, что это стало существенным вкладом в успехи региона во внешнеэкономической деятельности в 2020 году и позволило региональному экспортному центру занять первое место по эффективности среди российских РЭЦ.