РИАМО - 17 фев. По итогам 2020 года Главное управление МЧС России по Московской области стало лучшим подразделением среди региональных подразделений МЧС России, сообщается на сайте ведомства.

В среду прошло итоговое заседание коллегии МЧС России.

«(Глава МЧС России Евгений – ред.) Зиничев вручил переходящий вымпел руководителю подразделения – Сергею Полетыкину», — говорится в сообщении.

На коллегии также подвели итоги работы в 2020 году. Так, в прошлом году подразделения МЧС России ликвидировали последствия более 300 чрезвычайных ситуаций. По сравнению с 2019 годом количество пожаров снизилось на 6,9%, число погибших при возгораниях – на 3,5%, пострадавших – на 10,8%.

МЧС России также было признано одним из лидеров цифровой трансформации среди федеральных ведомств. Так, были оцифрованы процессы по оказанию финансовой помощи людям, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.