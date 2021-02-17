РИАМО - 17 фев. Для поездок на экспресс-автобусах компании «Аэроэкспресс» до столичного аэропорта Шереметьево ввели тариф «Туда-обратно», маршрут отправляется от станции метро «Ховрино» и едет до терминалов В и С, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стоимость двух поездок по данному тарифу составляет 350 рублей. Такой билет можно купить у водителя при посадке в автобус.

«Гибкая тарифная политика позволяет каждому пассажиру выбирать оптимальный для себя вариант. Недавно мы ввели абонементы на 15 поездок на экспресс-автобусах и сразу получили отклик от часто летающих пассажиров», – отметил коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

Он пояснил, что с новым тарифом пассажиры смогут заранее планировать свою обратную поездку, а также экономить на проезде в воздушную гавань и из нее.

Ранее компания ввела абонементы на поездки в экспресс-автобусах, которые рассчитаны на 15 поездок и действуют в течение 45 дней. Его стоимость составляет 1,5 тысячи рублей. Таким образом, цена одной поездки по абонементу - 100 рублей, что в два раза выгоднее покупки билета на одну поездку (199 рублей).

Экспресс-автобусы курсируют с 06:20 до 22:00 от станции метро «Ховрино» и с 07:00 до 22:40 из аэропорта Шереметьево, рейсы отправляются каждые 20 минут.