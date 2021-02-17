РИАМО - 17 фев. Московская область по результатам 2020 года лидирует в РФ по производству шоколада и кондитерских изделий, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«По итогам 2020 года Подмосковье занимает первое место в России по производству шоколада и кондитерских изделий. За прошлый год в регионе было произведено 420,4 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий», - сказал Воскресенский.

Следом за Подмосковьем идут Воронежская область, где произведено 348,3 тысячи тонн шоколада и кондитерских изделий, и Москва - 226,9 тысячи тонн.

«Стоит отметить, что Московской областью производится более 10% от общероссийского объема шоколада и кондитерских сахаристых изделий. Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы таких наших производителей, как «КФ «Победа», «Марс», «КФ «Волшебница», «Би-энд-Би», «Сладкий Орешек», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что всего в Московской области осуществляют деятельность более 20 крупных и средних предприятий-производителей шоколада и кондитерских изделий.

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