РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Огнеборцы Подольска, сотрудники ГИБДД и скорой помощи успешно прошли учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в Подольске были организованны и проведены тактико-специальные учения по организации и проведению аварийно-спасательных работ, а также по оказанию помощи пострадавшему при условном дорожно-транспортном происшествии. Целью учений стала отработка механизма взаимодействия служб жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.

«По замыслу учений, в результате нарушения скоростного режима, выезда на встречную полосу движения, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал водитель одного из транспортных средств, который оказался заблокирован в салоне автомобиля», - говорится в сообщении.

Вторичным фактором явился розлив ГСМ в результате повреждения топливной системы автомобиля с последующим возгоранием. В период проведения тренировочного учения все службы сработали слаженно, цели и задачи были выполнены.

К учениям были привлечены силы и средства 77-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, экипаж ОГИБДД УМВД России и восьмой батальон второго полка ДПС, бригады скорой помощи Подольска.