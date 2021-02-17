РИАМО - 17 фев. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, около метро «Таганская», на Неглинной улице, улице Сретенка, в Георгиевском переулке и других.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением транспорта возникли на юго-востоке, северо-востоке и юге города.

К 18:00 загруженность городских дорог вырастет до 9 баллов, к 21:00 – снизится до 6 баллов.

С утра среды в Московском регионе идет снегопад.

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