РИАМО - 17 фев. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 24 прилета и вылета вечером в среду, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Таким образом, в аэропорту Домодедово задержали 10 рейсов и отменили 2, во Внукове было задержано 6 и отменено 2, количество задержанных рейсов в Шереметьеве составило 2 единицы.

Согласно сведениям онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживаются 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>