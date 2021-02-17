РИАМО - 17 фев. Полицейские проводят проверку по факту сбыта удостоверения работника столичного метрополитена 14-летнему мальчику, который проник на запрещенную для пассажиров территорию станции, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в начале февраля на станции «Хорошевская». Подросток позвонил дежурному по станции и сообщил, что к ним придет стажер. Мальчика встретили на станции и приняли его как стажера. Через полдня школьника заметили и задержали полицейские.

«Подросток пояснил, что приобрел удостоверение помощника машиниста электропоезда на одном из интернет-ресурсов», — отмечается в материале.

В отношении родителей подростка составили административный протокол. Полицейские в настоящий момент устанавливают лиц, причастных к сбыту документа.

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