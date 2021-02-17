РИАМО - 17 фев. С 21 февраля по 29 мая будет закрыт на реставрационные работы южный вестибюль станции «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиры смогут входить и выходить со станции через северный вестибюль (выход 1).

«Многие станции метрополитена являются памятниками архитектуры, и мы бережно сохраняем наследие. Станцию «Динамо» в этом году ждет преображение. Мы вернем вестибюлям исторический облик, такой, каким он был 80 лет назад», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По изначальному замыслу советского архитектора Дмитрия Чечулина стены вестибюлей станции «Динамо» были облицованы камнем и деревянными панелями, которые покрыли темным лаком. На мрамор облицовку станции заменили только в 1976 году.

Специалисты, основываясь на данных архивов и фотографиях, будут восстанавливать первозданный вид вестибюля. Кроме того, на станции проведут работы по реставрации светильников и бра.

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