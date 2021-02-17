РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В онкорадиологическом центре «ПЭТ-Технолоджи Балашиха» на территории Московского областного онкодиспансера начали проводить современную лучевую терапию детям с онкозаболеваниями, за первый месяц текущего года лечение уже получили четверо маленьких пациентов из Московской области и регионов России, говорится в сообщении пресс-службы ООО «ПЭТ-Технолоджи».

«В онкорадиологическом центре «ПЭТ-Технолоджи Балашиха» начало функционировать специализированное детское радиотерапевтическое отделение. Лечение осуществляется в рамках ОМС. Очередь отсутствует. С начала года лечение уже получили четверо маленьких пациентов из Подмосковья и других регионов России. Еще четверо - в процессе лечения. Всего в год центр сможет принять до 100 детей. Лечение выполняется как в условиях дневного, так и круглосуточного стационаров. Принимаются дети старше 3-х лет», - говорится в сообщении.

Лучевая терапия выполняется на современных линейных ускорителях. Реализованы все существующие в мире технологии дистанционной лучевой терапии, включая IMRT, VMAT, IGRT, стереотаксическую радиотерапию и радиохирургию.

«Одной из уникальных особенностей центра является возможность планирования лучевой терапии на основе определения метаболической активности опухоли по данным ПЭТ-КТ», - добавляется в материале.

Высококвалифицированные и имеющие большой опыт в области радиотерапии специалисты центра способны помочь детям, страдающим онкозаболеваниями любых локализаций и нозологий: опухоли головного мозга, включая глиомы, медуллобластому, эпендимому, а также ретинобластома, нефробластома, саркомы костей и мягких тканей, лимфомы, опухоли легких и органов головы и шеи.

Завотделением лучевой терапии, радиотерапевт, педиатр, онколог Александр Панкратов отметил, что онкозаболевания, к сожалению, не обходят и детей, и крайне важно, что теперь специалисты могут им помочь.

«Наш центр - второе частное медицинское учреждение в России, кому Минздрав разрешил, а родители доверили лечение маленьких пациентов. Для прохождения лечения необходимо заключение врачебной комиссии и наличие направления по форме 057/у. Для удобства и безопасности ребенка предусмотрены все условия: палата оборудована функциональными кроватями, собственным санитарным блоком, индивидуальным постом медицинской сестры и отдельным выходом на улицу», - подчеркнул Панкратов.