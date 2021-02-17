РИАМО - 17 фев. В вечерний час пик на столичных дорогах наблюдаются заторы в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные пробки отмечаются на севере, западе, юго-западе, юго-востоке, юге и востоке МКАД, практически на всей длине ТТК и Садового кольца.

В центре города сильные заторы образовались на Тверской улице, Москворецкой набережной, улице Маросейка, улице Балчуг, Лубянском проезде, Сретенском бульваре и других.

К 18 часам в городе ожидается загруженность дорог в 8 баллов, а к 19 часам – 9 баллов. Освободятся улицы и трассы столицы к 23 часам, тогда прогнозируется три балла.

С утра в регионе идет снегопад.

«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>