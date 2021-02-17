РИАМО - 17 фев. Выставка «Архитектура перемен» открылась в здании «Мосстройинформа» в столице, проект посвящен архитектурному облику города середины прошлого века, передает корреспондент РИАМО.

«Вы одни из первых гостей после этой тяжелой пандемии, и я буду рада открыть нашу новую выставку «Архитектура перемен», - сказала начальник управления конгрессно-выставочной деятельности ГБУ «Мосстройинформ» Ильмира Галиаскар.

Она отметила, что выставка поможет всем желающим увидеть развитие Москвы в течение советского периода.

«Мне очень важно сегодня, чтобы все посмотрели на ту Москву, которая была раньше. Перемены должны происходить в городах, они должны расти, должны развиваться», - сказал генеральный директор ФБУ «Росстройконтроль» Владимир Щербинин.

По его словам, мало кто знает истории, связанные со строительством зданий в Москве. Выставка поможет устранить этот пробел.

Гости выставки смогут познакомиться с генпланом реконструкции Москвы 1935 года, планом нынешней ВДНХ, гостиницы «Москва» и сталинских высоток, схемами реконструкции улицы Горького, канала имени Москвы, подземки.

Создатели экспозиции выбрали период, который сыграл важную роль в преобразовании архитектурного облика Москвы, когда столицу застраивали под влиянием разных архитектурных стилей - конструктивизма, рационализма и других.