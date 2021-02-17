РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи в связи со снегопадом задействовали для вывоза отходов еще два дополнительных мусоровоза, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сергиево-Посадский региональный оператор» компании «РТ-Инвест» перешел на усиленный режим работы в Мытищах.

«Сергиево-Посадский региональный оператор» в связи с погодными условиями вывел на маршруты в Мытищах дополнительную спецтехнику. Благодаря собственному автопарку удалось оперативно оптимизировать стандартный график. Если в обычное время на маршруты выходят до 30 единиц спецтехники, то сейчас, чтобы обеспечить своевременный и качественный вывоз отходов, дополнительно задействовано еще два мусоровоза», - говорится в сообщении.

С окончанием снегопада «Сергиево-Посадский региональный оператор» вернется к штатному расписанию.