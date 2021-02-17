РИАМО - 17 фев. Подмосковные коммунальщики за последние сутки вывезли более 20 тысяч кубометров снега, последствия снегопада устраняют в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в уборке дворов и общественных пространств участвуют около 17 тысяч дворников и 1,8 тысячи единиц техники.

«По поручению губернатора мы продолжаем в усиленном режиме круглосуточно устранять последствия обильного снегопада», - сказал Хайкин.

Он добавил, что противогололедными материалами обработано 17,4 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек. От снега в первую очередь очищают выходы из подъездов, тротуары вдоль домов, подходы к остановкам общественного транспорта.

18 февраля ночью пройдет небольшой снег, днем – преимущественно без осадков. Местами прогнозируется гололедица. Температура ночью будет от минус 20 до минус 18 градусов, днем – от минус 14 до минус 12 градусов.

Уборка дворов в Московской области начинается после выпадения двух миллиметров снега. При нарушении управляющие компании могут привлечь к административной ответственности. В 2020 году обнаружили и устранили около 16 тысяч таких нарушений.

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