РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Руководитель социально-гуманитарных программ Сенаторского клуба Совета Федерации Евгений Ракунов вручил благодарственные письма журналистам портала «РИАМО в Подольске».

В Подольском краеведческом музее в среду прошло торжественное мероприятие к пятилетию портала «РИАМО в Подольске». Ракунов со своей помощницей вручили благодарственные письма и подарки Сенаторского клуба СФ руководителю корпункта Галине Добрыниной, специальному корреспонденту Виктории Моисеевой и фотокорреспонденту Леониду Галину.

«К пятилетию «РИАМО в Подольске» мы подготовили благодарственные письма «За высокие достижения в журналистике и вклад в развитие средств массовой информации Московской области» всем сотрудникам портала. Спасибо за оперативное и объективное освещение деятельности Сенаторского клуба и важных и интересных новостей округа», - сказал Ракунов.

Ранее «РИАМО в Подольсе» освещало, как представитель и юрист исполнительной дирекции Сенаторского клуба Федерального собрания Совета Федерации Юрий Шипилов реализует в Подольске соцпроекты. В том числе гуманитарный по мониторингу пенсионной реформы, во время которого юрист проводил консультации и просвещал граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

В ходе федерального социального проекта он оказывал консультационную помощь и представлял интересы граждан в СОЮ, ПФР, соцзащите. Федеральный миграционный проект был направлен на предупреждение этнической преступности, помощь в ассимиляции иностранным гражданам.