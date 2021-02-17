РИАМО - 17 фев. В Подмосковье наблюдаются проблемы с дорожным движением, в основном движение затруднено на юге и юго-востоке региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение преимущественно затруднено на Каширском шоссе, Зеленом, Новорязанском, Носовихинском, Новомилетском, Егорьевском, Домодедовском (М2-Павловское), Леоновском, Восточном и Варшавском. Также пробки есть на Дмитровском и Пятницком шоссе.

«Рекомендуем отложить поездки на автомобилях на поздний вечер — после 21:00», – говорится в сообщении.

Затруднения наблюдаются также на съездах с МКАД.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и быть на дороге внимательными.

Неблагоприятная дорожная обстановка отмечается и в Москве. В настоящее время пробки в столице достигли 7 из 10 возможных баллов.

С утра в регионе идет снегопад.