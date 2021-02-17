РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Совет депутатов городского округа Подольск наградил почетными грамотами журналистов портала «РИАМО в Подольске».

Комиссия по муниципальным наградам совета депутатов Подольска приняла положительное решение о награждении почетными грамотами руководителя корпункта «РИАМО в Подольске» Галины Добрыниной, специального корреспондента Виктории Моисеевой и фотокорреспондента Леонида Галина.

«За активное освещение деятельности совета депутатов городского округа Подольск и в связи с 5-летием городского портала «РИАМО в Подольске», - написано в грамоте.

Грамоты подписал председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков.

Ровно пять лет назад, 17 февраля 2016 года, Региональное информационное агентство Московской области запустило масштабный проект сети порталов в городах Подмосковья. Первым горпорталом стал «РИАМО в Подольске».

Городской портал в Подольске является флагманом проекта горпорталов и дал старт для запуска сайтов и в других городах Московской области. Таким образом, проект на данный момент насчитывает 15 порталов.