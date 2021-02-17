РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино в первую волну пандемии Covid-19 приняли 27 рожениц с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила главный врач медучреждения Наталья Алимова.

Роддом в микрорайоне Саввино дважды временно перепрофилировали в инфекционную больницу. В первую волну пандемии в роддоме были сохранены реанимационные койки и родовые блоки для принятия родов у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Всего за время пандемии у нас прошло 4597 человек из них более 70% - жители Балашихи. Инфекционное отделение было развернуто на 400 коек, из них 20 реанимационных. Пациенты все были средней степени тяжести и очень тяжелые не только из Балашихи, но и из Ногинска, Коломны, Раменского, Люберец, Купавны и других», - сказала Алимова.

По ее словам, второй этаж выделили для беременных женщин, развернули послеродовые палаты. 27 родов было принято в стенах роддома в первую волну коронавируса у тяжелых пациенток с подтвержденным Covid-19.

Она добавила, что в период второй волны, согласно маршрутизации, они брали всех беременных с коронавирусом, но ближе к родам переводили их в другие роддома региона. Пациентов с подтвержденным коронавирусом принимал Егорьевск, с неподтвержденным – Сергиев Посад.

С 9 февраля 2021 года после проведения полной санитарной обработки всех помещений роддом в микрорайоне Саввино возобновил работу в обычном режиме, а 16 февраля в стенах медучреждения появились на свет первые новорожденные.

Балашихинский родильный дом занимает второй уровень родовспоможения по оказанию стационарной акушерской помощи женщинам и неонатальной помощи новорожденным детям. Он приближен к третьему уровню – перинатальному центру.

В роддоме, рассчитанном на 157 коек (из них 12 реанимационных, шесть детских и шесть взрослых) предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

В медучреждении располагаются родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, гинекологическое отделение, женская консультация.

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