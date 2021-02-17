РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске выявили четырех водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду отделом ГИБДД УМВД России по Подольску было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда было выявлено четыре водителя, нарушивших требования перевозки детей, установленных правилами дорожного движения РФ, влекущее наложением административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки ребенка в салоне автомашины.

«Помните, его жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно», - заключается в материале.